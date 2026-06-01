محامي نوال الدجوي: اتهامات متبادلة وتحقيقات مرتقبة في نزاع الأسرة

أكد المحامي محمد إصلاح، محامي نوال الدجوي، أن الاتهامات الموجهة لموكلته لا تستند إلى أدلة حقيقية، مشيراً إلى وجود بلاغات وتحقيقات تتعلق بوقائع مالية وممتلكات تخص الراحل أحمد الدجوي.

وقال محمد إصلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن نوال الدجوي تتمتع بكامل أهليتها العقلية، مؤكدا أنه هناك وجود تسجيل مصور للرد على ما أثير بشأن حالتها الصحية.

أطراف النزاع

وتابع محامي نوال الدجوي أن المحكمة قررت إحالة طلب الحجر إلى النيابة العامة لاستكمال الفحص والتحقيق، بينما تتواصل الإجراءات القانونية بين أطراف النزاع داخل الأسرة.