نزاع عائلي جديد في قضية نوال الدجوي والتوكيلات.. محامي عمرو شريف الدجوي يوضح

كشف المحامي محمد حمودة، محامي عمرو شريف الدجوي عن تطورات في النزاع القائم داخل الأسرة، مشيرا إلى أن تحديد الحالة الصحية للسيدة نوال الدجوي يمثل عنصرًا حاسمًا في القضية.

وقال محمد حمودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، ان وجود خلافات بشأن قدرتها العقلية، في ظل اتهامات تفيد بوجود تدهور صحي قد يؤثر على أهليتها القانونية، وهو ما ترتب عليه التقدم بدعوى للحجر عليها وفتح بلاغات متبادلة بين أطراف الأسرة.

توكيلات قانونية

وتابع أنه أثيرت شبهات حول توكيلات قانونية يُقال إنها استُخدمت في نقل ممتلكات لأطراف أخرى، مع طلبات بإجراء تقييم طبي مستقل لتحديد مدى صحة هذه التصرفات وقت وقوعها.