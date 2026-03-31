بحبك قوي وربنا يسعدك.. دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمي بعيد ميلادها

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، معبرة عن حبها الكبير لها.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بشقيقتها عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لحبيبتي.. بحبك قوي، ربنا يسعدك ويخليكي ليا”.

أعلن المخرج الكبير خالد جلال، عن عمل مسرحي جديد يجمع فيه النجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي سمير غانم.

و شارك خالد جلال عدد من الصور التي تجمعه بالنجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها والمنتج أحمد السبكي ونجله عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً:"قريبا باذن الله مسرح جميل"