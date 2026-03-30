لأول مرة على المسرح ..خالد جلال يكشف عن عمل جديد يجمع دنيا وإيمى سمير غانم

أعلن المخرج الكبير خالد جلال، عن عمل مسرحي جديد يجمع فيه النجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي سمير غانم.

و شارك خالد جلال عدد من الصور التي تجمعه بالنجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها والمنتج أحمد السبكي ونجله عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً:"قريبا باذن الله مسرح جميل"



وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى قد كرم المخرج خالد جلال احتفالًا باليوم العالمي للمسرح والذى يعد أحد أهم رجال وأعمدة المسرح المصري في العقود الزمنية الثلاثة الأخيرة، وأقيم بمسرح حديقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

وخلال الاحتفال تم إعلان نتيجة المسابقات الإبداعية والبحثية التي نظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، هذا العام في مجاليّ المسرح والموسيقى، وهي: مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي (الدورة الخامسة)، مسابقة د. علاء عبد العزيز سليمان للتأليف المسرحي للكُتَّاب الشباب (الدورة الأولى)، ومسابقة توت عنخ آمون للتأليف لمسرح الطفل ومسرح العرائس (الدورة الأولى)، ومسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية (الدورة الأولى)، والتي كان محور التسابق فيها (دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي المصري)، ويأتي الاحتفال في إطار تأكيد قيمة ودور المسرح في الثقافة المصرية، وكذلك الاحتفاء بتفريخ أصوات جديدة متميزة في مجال المسرح المصري إبداعيًا وبحثيًا.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح يتم سنويًا منذ عام 1962 بمبادرة من المعهد الدولي للمسرح (I T I) وأصبح هذا الاحتفال تظاهرة ثقافية سنوية ترسخ لفن المسرح وقيمته، ودوره في الثقافات العالمية المتنوعة والمتعددة.