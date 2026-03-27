الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم خالد جلال في اليوم العالمي للمسرح.. تفاصيل

المخرج القدير خالد جلال
المخرج القدير خالد جلال
أوركيد سامي

يشهد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية فنية مميزة لتكريم المخرج الكبير خالد جلال، وذلك تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تطوير المسرح المصري وصناعة أجيال جديدة من الفنانين.
وأعلن المخرج عادل حسان، مدير المركز، أن هذا التكريم يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسرح، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي. وتُقام الاحتفالية في تمام الرابعة عصرًا على مسرح حديقة المركز بالزمالك، في أجواء فنية تحتفي برواد الإبداع المسرحي.


ويُعد خالد جلال أحد أبرز أعمدة المسرح المصري خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث لعب دورًا محوريًا في إثراء الحركة المسرحية من خلال أعماله الإخراجية المتميزة، فضلًا عن دوره المؤثر في اكتشاف المواهب الشابة وتقديمها للساحة الفنية. وقد نجح عبر رؤيته الخاصة في تخريج أجيال من النجوم الذين أصبحوا لاحقًا من الأسماء اللامعة في الوسط الفني.


ويتضمن برنامج التكريم تقديم درع تذكاري وشهادة تقدير للمخرج الكبير، تكريمًا لعطائه الفني الممتد، وما قدمه من إسهامات تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري والعربي.


وفي سياق متصل، كانت اللجنة العليا لـ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الدكتور حسام بدراوي وبمشاركة المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، قد أعلنت عن تنظيم احتفالية خاصة أيضًا بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.


ومن المقرر أن تُقام هذه الفعالية على المسرح الصغير بدار الأوبرا، وتشهد تكريم عدد من رموز الفن، من بينهم الفنان الكبير محمد صبحي، والفنان عزت زين، والفنانة هايدي عبد الخالق، بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الفنية وإسهاماتهم في دعم الحركة المسرحية.


وتأتي هذه الاحتفالات في إطار حرص المؤسسات الثقافية المصرية على دعم الفنون المسرحية، وإبراز دورها الحيوي في تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز الإبداع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الفنون في العصر الحديث.

انغام
مهرجان المسرح العالمي
