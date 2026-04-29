جامعة الأزهر: لا تطبيق لنظام السامر كورس | خاص

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الأزهر اليوم وما صدر عنه بشأن قرار تطبيق السامر كورس والذي ينتظره الآلاف من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

لا وجود لنظام السامر كورس

وقال محمود صديق، في تصريح لصدى البلد، إنه لا وجود لتطبيق نظام السامر كورس، لأنه متعلق بنظام الساعات المعتمدة وهو غير موجود في الكليات الشرعية والعربية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر إتاحة دخول الطالب في امتحان التصفية في الأجازة الصيفية بعدد 5 مواد، وسيتم التطبيق في امتحانات التصفية سبتمبر المقبل.

وذكر نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الطالب من حقه الدخول في امتحان التصفية لعدد مادتين، وما زاد عن المادتين فسيكون متاح له الدخول فيها خلال امتحان التصفية برسوم على كل مادة حتى 5 مواد.