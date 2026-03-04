غموض يحيط بملعب نهائي الفايناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا

لا يزال الجدل قائمًا بشأن الملعب الذي سيحتضن مواجهة نهائي كأس الفايناليسما بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، في ظل تعثر الاتفاق النهائي على مكان إقامة المباراة التي كانت مقررة في قطر.

اعتراض أرجنتيني وبحث عن بدائل

أبدى الجانب الأرجنتيني تحفظه على فكرة إقامة اللقاء على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، ما أعاد ملف الاستضافة إلى نقطة البداية، خاصة مع ضرورة حسم بطل البطولة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وكان من المفترض إقامة المباراة يوم 27 مارس الجاري، غير أن التطورات السياسية والتصعيد العسكري في المنطقة أثّرا على ترتيبات التنظيم.

مفاوضات قطرية مع يويفا وكونميبول

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن قطر دخلت في مفاوضات مع يويفا واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول لإعادة النظر في بنود التعاقد الخاص باستضافة اللقاء، بعدما كانت قد حصلت على حقوق التنظيم.

وفي وقت سابق، أعلنت الدوحة عن تنظيم سلسلة فعاليات ضمن مهرجان كروي كبير، يتضمن استضافة مباريات دولية. كما أبدى المنظمون استعدادهم لإقامة النهائي خارج الأراضي القطرية، مع تمسكهم بالإشراف التنظيمي الكامل على الحدث.

استبعاد أمريكا ورفض إسباني لخيار المغرب

تم استبعاد فكرة إقامة النهائي في مدينتي ميامي أو نيويورك، فيما طُرح اسم المغرب كخيار بديل، إلا أن الاتحاد الإسباني لم يُبدِ موافقته على هذا المقترح.

وبحسب المعطيات الحالية، يشترط أن يكون الملعب البديل داخل دولة أوروبية تمتلك بنية تحتية قوية، وألا تكون طرفًا في أي صراع سياسي قد يؤثر على سير الحدث.

منح يويفا مهلة تنتهي الخميس 5 مارس لإصدار القرار النهائي بشأن الملعب المستضيف. من جانبه، أكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أن المشاورات لا تزال جارية، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن خيار بديل في حال تعذر إقامة المباراة في المكان المتفق عليه سابقًا.

وتتداخل جداول المباريات الدولية مع قرار الحسم، خاصة بعد الاتفاق على إقامة مواجهة ودية بين إسبانيا ومنتخب مصر يوم 30 مارس في قطر، ما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي.