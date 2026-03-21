خبير عسكري: اغتيالات قيادات «الباسيج» تستهدف شلّ القيادة وإثارة اضطراب داخلي في إيران

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري، إن التطورات الأخيرة داخل إيران، بما في ذلك اغتيال شخصيات بارزة، تعكس استهدافًا مباشرًا للبنية القيادية للأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الباسيج، مشيرًا إلى أن العمليات الأخيرة طالت قيادات من الصفين الأول والثاني.

وأوضح كبير، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يجري يدخل ضمن استراتيجية «فصل الرأس عن الجسد»، عبر استهداف القيادات العليا ثم الوسطى بهدف إرباك المنظومة القيادية، وتقليل قدرتها على إدارة العمليات الميدانية، ما يؤدي إلى إضعاف السيطرة التنظيمية تدريجيًا.

وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى خلق حالة من الفراغ القيادي داخل المؤسسات الأمنية، بما يدفع إلى صعود قيادات أقل خبرة، وهو ما قد ينعكس على كفاءة إدارة الأوضاع الأمنية والعسكرية داخل الدولة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن إيران، بتنوعها العرقي والسكاني، قد تكون عرضة لتأثيرات داخلية إذا ما استمر الضغط على مؤسساتها الأمنية، بما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك أو الحراك الداخلي، في حال ضعف السيطرة المركزية.

