القوات الإيرانية: دقة عملياتنا كشفت امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو

قال المتحدث باسم خاتم الأنبياء، إن التنفيذ الدقيق وغير المسبوق لعملياتنا كشف امتداد قدرة إيران ونفوذها في أجواء العدو.

وأضاف المتحدث باسم خاتم الأنبياء: استمرار الحرب إضافة دمار جديد إلى قواعد العدو المدمرة التي لن يعاد تعميرها.

وذكرت وكالة فارس عن الجيش الإيراني: هاجمنا بالمسيرات خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون.

وذكر الجيش الإيراني: عملياتنا ستتواصل في عمق الأراضي المحتلة حتى يرفع التهديد عن شعبنا بشكل كامل.

فيما قالت وكالة أنباء مهر بمقتل 15 عضوا من الباسيج منذ بداية الحرب بينهم قائد القوات ونائبه.