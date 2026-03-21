القيادة المركزية الأمريكية: إيران تكبدت خسائر كبيرة جراء ضرباتنا

أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران تكبدت خسائر كبيرة في إمكانياتها القتالية جراء الضربات القتالية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير ونجم عنها اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وزعم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن قواته تفرض سيادتها على الأجواء الإيرانية، مشيرًا إلى أنهم يعملون على مواجهة التهديدات العابرة للحدود ولا سيما الصواريخ.

وأردف قائد القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على مواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية و قصفنا مخازن لصواريخ إيرانية باليستية ورادارات تستخدم في تهديد الملاحة.