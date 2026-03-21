عراقجي: إيران لاتعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار
بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر
إصابة شخص بطعنات غادرة خلال مشاجرة في إحدى قرى الدقهلية
السعودية .. اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالمنطقة الشرقية
السفير عاطف سالم: تماسك إسرائيل تراجع مع استمرار الحرب
علامة في معدتك صباح ثاني يوم العيد تدل على مشكلة خطيرة
سعر الدولار في البنوك ثابت في ثاني أيام عيد الفطر
التزام بالتعريفة ونظافة للحدائق.. كيف تابعت «التنمية المحلية والبيئة» احتفالات أول أيام عيد الفطر؟
ماذا بعد رمضان؟ اعرف كيفية المداومة على الطاعات والعبادات
بعد ساعات على عرضه.. قصة قرار مفاجئ أطاح بـ“سفاح التجمع” من السينمات رغم الإقبال الجماهيري
عودة فولجا للساحة.. كروس أوفر جديدة تعيد إحياء العلامة الروسية
الأتوبيس الترددي يصل القاهرة الجديدة في عيد الفطر 2026 .. تفاصيل
بعد افتتاح المونوريل رسميًا.. 100معلومة عن أول مشروع من نوعه في مصر

حمادة خطاب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع مونوريل شرق النيل الممتد من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة بطول 56.5 كم، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، إيذانًا ببدء تشغيله أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وخلال الافتتاح، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير تفاصيل المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحديثة في مصر.

افتتاح مشروع مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم

ويرصد “التقرير” 100 معلومة عن مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه:

1- أول مشروع مونوريل في مصر

2- وسيلة نقل جماعي كهربائية صديقة للبيئة

3- يمتد بطول 56.5 كم

4- يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية

5- يبدأ من محطة إستاد القاهرة

6- ينتهي عند مركز التحكم بالعاصمة الجديدة

7- يخدم القاهرة الكبرى

8- يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة

9- يعمل بدون سائق

10- يعتمد على نظام تحكم آلي كامل

11- زمن التقاطر 3 دقائق

12- مستهدف تقليله إلى 90 ثانية

13- زمن الرحلة 70 دقيقة

14- السرعة التشغيلية 80 كم/ساعة

15- عدد القطارات 40 قطار

16- كل قطار 4 عربات

17- يعمل بعجلات مطاطية

18- يقلل الضوضاء

19- يستهلك طاقة أقل 30%

20- يقلل الانبعاثات

21- مسار علوي بالكامل

22- لا يؤثر على حركة المرور

23- يقلل نزع الملكيات

24- مناسب للشوارع الضيقة

25- يتحمل الانحناءات

26- مزود بأبواب رصيف زجاجية

27- Screen Doors لأول مرة

28- يحسن الأمان

29- يمنع سقوط الركاب

30- يرفع كفاءة التشغيل

31- شاشات LED داخل العربات

32- معلومات لحظية للركاب

33- إمكانية الإعلانات

34- مصدر دخل إضافي

35- شاشات أعلى الأبواب

36- توضح اسم المحطة

37- خرائط مضيئة داخلية

38- مساعدة لضعاف السمع

39- ممرات بين العربات

40- زيادة راحة الركاب

41- أماكن مخصصة لذوي الهمم

42- تجهيزات تثبيت للكراسي المتحركة

43- مسارات خاصة بالمحطات

44- سلالم متحركة وثابتة

45- مصاعد كهربائية

46- تصميم حديث للمحطات

47- مساحة المحطة 2500 م2

48- طول المحطة 100 متر

49- عرض المحطة 25 متر

50- تتكون من طابقين

51- صالة تذاكر

52- رصيف ركاب

53- بعض المحطات بصالتين

54- لتقليل التكدس

55- يخدم إستاد القاهرة

56- يخدم جامعة الأزهر

57- يخدم مدارس وجامعات

58- يخدم المساجد الكبرى

59- مثل الفتاح العليم

60- مثل المشير طنطاوي

61- يخدم مستشفيات كبرى

62- مثل دار الفؤاد

63- يخدم التجمعات التجارية

64- يخدم المولات

65- يخدم الحي الحكومي

66- يخدم حي المال والأعمال

67- يخدم التجمعات السكنية

68- يدعم التنمية العمرانية

69- يشجع الاستثمار

70- يرفع قيمة الأراضي

71- يتكامل مع مترو الخط الثالث

72- محطة إستاد القاهرة

73- يتكامل مع القطار الكهربائي LRT

74- محطة مدينة الفنون والثقافة

75- يتكامل مستقبلاً مع الخط الرابع

76- محطة هشام بركات

77- يتكامل مع الخط السادس

78- محطة النرجس

79- شبكة نقل متكاملة

80- يربط وسائل النقل

81- يوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة

82- يوفر 10 آلاف فرصة غير مباشرة

83- يدعم الصناعات المرتبطة

84- تم تنفيذه بتحالف دولي

85- يضم شركات مصرية وفرنسية

86- منها أوراسكوم

87- والمقاولون العرب

88- وألستوم

89- يعزز نقل التكنولوجيا

90- يدعم الخبرات المحلية

91- إجمالي المشروعين 100 كم

92- شرق وغرب النيل

93- عدد المحطات 35

94- شرق النيل 22 محطة

95- مركز تحكم بالعاصمة

96- على مساحة 85 فدان

97- يضم 13 مبنى

98- طاقة النقل 500 ألف راكب يوميًا

99- استغلال تجاري للمحطات

100- زيادة العائد الاقتصادي للمشروع

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الذكي والمستدام، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يساهم في خفض التكدس المروري والانبعاثات، ودعم خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة.

