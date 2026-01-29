ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الإنتاج الأميركي بنحو مليوني برميل يوميًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن أدت عاصفة شتوية إلى تعطّل إنتاج النفط ووقف صادرات ساحل الخليج في الولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع.

ارتفعت العقود ‌الآجلة لخام ‌برنت ⁠83 ‌سنتا ⁠أو ‍1.⁠23% لتبلغ عند التسوية ‌68.‌40 ‌دولاراً لل⁠برميل

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 82 سنتا أو 1.31% عند التسوية إلى 63.21 دولاراً لل⁠برميل.

وأشارت تقديرات محللين ومتداولين إلى أن الإنتاج الأميركي تراجع بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 15%، في بداية الأسبوع، بفعل العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد، وضغطت على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وأفادت خدمة تتبع السفن «فورتكسا» بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل الخليج في الولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر يوم الأحد.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية، إن الأسعار «تتلقى دعماً من تأثير موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة، إضافة إلى المخاوف من تعطل الإمدادات في قازاخستان، إلا أنه مع انحسار هذه المخاوف، من المرجح أن تعود ضغوط البيع».

وأضاف أن التوازن بين فائض المعروض المتوقع خلال العام الحالي والمخاطر الجيوسياسية، ولا سيما التوترات في الشرق الأوسط، قد يُبقي سعر تداول الخام الأميركي قرب مستوى 60 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن من المرجح أن يستعيد حقل تنجيز، أكبر حقول النفط في قازاخستان، أقل من نصف طاقته الإنتاجية الطبيعية بحلول السابع من فبراير، مع تعافيه ببطء من حريق وانقطاع للتيار الكهربائي.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «سي.بي.سي»، المشغّلة لخط أنابيب التصدير الرئيسي في قازاخستان، عودتها إلى طاقة التحميل الكاملة في محطتها على ساحل البحر الأسود، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في إحدى نقاط الإرساء الثلاث.