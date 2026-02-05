تحذير صحي من تخزين الخضار والفاكهة معًا في درج واحد

حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيري من تخزين الخضار والفاكهة في درج واحد داخل الثلاجة، مؤكدة أن هذا السلوك الشائع قد يؤدي إلى تلف الخضروات سريعًا، نتيجة انبعاث غاز الإيثيلين من بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح والموز، وهو غاز يسرّع عملية النضج والفساد.

وأوضحت أن بعض الخضروات التي يظهر عليها لون أخضر غير طبيعي، مثل الطماطم أو البطاطس، يجب التعامل معها بحذر، مشيرة إلى أن الطماطم التي تميل إلى الاخضرار يُفضّل عدم استهلاكها طازجة، بينما يمكن تخليلها بأمان، إذ تساعد عملية التخليل على تقليل خطر مادة «السولانين» الضارة.

وفيما يخص البطاطس والبطاطا، بيّنت أن ظهور اللون الأخضر على القشرة يحدث نتيجة تعرضها للضوء، حيث تفرز صبغة الكلوروفيل، وهي مادة غير ضارة في حد ذاتها، إلا أن المشكلة تكمن في إفراز مادة «السولانين» السامة التي تتكون في بعض الأنواع كآلية دفاعية ضد الآفات.

وأكدت أن تناول مادة السولانين قد يسبب الصداع، والغثيان، وآلام البطن، وقد يؤدي في حالات نادرة وعند استهلاك كميات كبيرة إلى ضيق التنفس، وتشنجات عضلية، وفقدان الوعي.

وأضافت أن تقشير البطاطس كافٍ للتخلص من مادة السولانين في حال كان اللون الأخضر محدودًا بالقشرة فقط، أما إذا كان الاخضرار واسع الانتشار أو ممتدًا أسفل القشرة، فيجب التخلص من البطاطس وعدم تناولها نهائيًا.

وشددت على ضرورة فصل الخضار عن الفاكهة أثناء التخزين، ومراقبة أي تغيرات في اللون أو الرائحة، حفاظًا على الصحة العامة.