محافظات

استجابة لمطالب أصحاب مركبات التوك توك.. محافظ الغربية يعلن مد مهلة التسجيل شهرًا إضافيًا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك لمدة شهر إضافي، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المركبات لاستكمال إجراءات التسجيل وتقنين أوضاعهم، في إطار حرصه على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط المنظمة ومراعاة البعد الاجتماعي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن المهلة الإضافية تأتي دعمًا لأصحاب المركبات ومنحهم الوقت الكافي للانتهاء من الإجراءات بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرار نشاطهم دون معوقات، ويحفظ حقوقهم في إطار منضبط وواضح.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد المحافظ على أن هذه الفرصة تمثل خطوة مهمة ينبغي استثمارها على الفور، داعيًا جميع مالكي مركبات التوك توك إلى سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة لاستكمال التسجيل خلال فترة التمديد، مؤكدًا أن التنظيم يستهدف تحقيق الانضباط المروري، وحماية أرواح المواطنين، والحفاظ على مصدر الرزق في آن واحد.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات ردع مخالفين التوك توك مهلة ترخيص

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

