10 نجوم سوبر.. لعنة الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

يخوض فريق ريال مدريد مباراة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات مسابقة الليجا الإسبانية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الجمعة.

غيابات ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

يفتقد فريق ريال مدريد عديد العناصر البارزة في صفوف الملكي جاء في مقدمتها الفرنسي كيليان مبابي بعد الإصابة التي لحقت به، إلى جانب غياب رودريجو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما يغيب أيضًا كلا من جود بيلينجهام وإيدر ميليتاو وداني سيبايوس ودافيد ألابا بسبب الإصابات التي يعاني منها الرباعي بجانب هويسن وكاريراس وماستانتونو بداعي الإيقاف.

ويغيب أيضا إدواردو كامافينجا حيث لا يزال يعاني من ألم شديد في الأسنان.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

خط الدفاع: كارفاخال، ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، روديجير، ميندي، دييجو أجوادو، لاميني

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، كيستيرو، مانويل أنجيل، بالاسيوس، تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز. ومن المقرر أن تنطلق مباراة