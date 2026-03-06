قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمرو الدردير قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري: أنا خايف منك يا أفشة

باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ اللاعب محمد مجدي أفشة نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك.

الزمالك والاتحاد السكندري 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنا مش خايف غير منك إنت". 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا مهمًا مساء اليوم الجمعة عندما يلتقي مع نظيره الاتحاد السكندري في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الفريق السكندري إلى تحقيق نتيجة تعيد له التوازن وتحسن موقفه في المسابقة.

يدخل الزمالك هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تقديم مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن من تحقيق سلسلة من الانتصارات المهمة التي عززت موقعه في قمة جدول ترتيب الدوري. 

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي وتحقيق فوز جديد يرسخ صدارته ويقربه خطوة إضافية نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال في استمرار الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المباريات الماضية، بعدما تمكن الفريق تحت قيادته من استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات في المسابقة المحلية.

ويمتلك الزمالك مجموعة من العناصر المميزة التي تجمع بين الخبرة والحيوية، حيث يعتمد الجهاز الفني على عدد من اللاعبين أصحاب التجربة إلى جانب العناصر الشابة التي أثبتت حضورها بقوة خلال اللقاءات الأخيرة، وهو ما يمنح الفريق تنوعًا في الحلول الهجومية والدفاعية داخل أرض الملعب.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة. 

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 12 مباراة، بينما تعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وهي أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق هذا الموسم، إلى جانب الأداء المتوازن الذي يقدمه اللاعبون في مختلف المباريات.

الاتحاد السكندري يبحث عن طوق النجاة

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة أمام متصدر الدوري، لكنه يطمح في الوقت ذاته إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين، بينما تلقى 11 هزيمة. 

وتضع هذه النتائج الفريق تحت ضغط كبير خلال المرحلة المقبلة، ما يجعله بحاجة ماسة إلى حصد النقاط والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من أهمية لكلا الفريقين.

وتُذاع المباراة عبر شاشة قناة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث تقدم القناة تغطية خاصة للقاء تتضمن استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل مجريات اللقاء وأبرز اللقطات الفنية.

