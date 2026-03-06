قرار عاجل من مانشستر يونايتد بشأن أسعار التذاكر الموسمية

قرر مانشستر يونايتد رفع أسعار التذاكر الموسمية بنسبة 5% في ملعب أولد ترافورد لموسم 2026-2027، وسينقل مئات المشجعين لتوفير المزيد من مقاعد الضيافة.

وأعلن النادي الذي لم يفز باللقب منذ عام 2013 - اليوم أن هدفه هو العودة إلى قمة كرة القدم المحلية والأوروبية.

وقال النادي في بيان: "نريد مواصلة الاستثمار في الفريق وتحسين مرافقنا لنضمن حصول المشجعين على أفضل تجربة ممكنة، كما يجب علينا ضمان استدامة النادي المالية مع مراعاة التضخم وارتفاع التكاليف".

وأوضح النادي أن الزيادة في الأسعار، بنسبة 5% في جميع أنحاء ملعب أولد ترافورد، تعادل ما يزيد قليلاً عن جنيهين إسترلينيين لكل مباراة في المتوسط لحاملي التذاكر الموسمية البالغين.

ووصف اتحاد مشجعي مانشستر يونايتد هذه التغييرات بأنها مخيبة للآمال، أذ أشار البيان إلى حملة رابطة مشجعي كرة القدم على مستوى الدوري للمطالبة بتجميد أسعار التذاكر.

وقالت منظمة "ماست" في بيان: "يدفع المشجعون مبالغ متزايدة لمشاهدة فريقهم، وكما قالت حملة رابطة مشجعي كرة القدم: لقد طفح الكيل".

وأضافت المنظمة: "علمنا أيضاً أنه سيتم نقل 600 مشجع مخلص إضافي لتوفير المزيد من أماكن الضيافة، من الطبيعي أن يشعر هؤلاء المشجعون بالغضب، ويجب أن يعاملهم النادي معاملة أفضل من أولئك الذين مروا بالتجربة نفسها العام الماضي".

وتُعدّ مناطق الضيافة فرصًا مربحة للأندية، وغالبًا ما تجذب السياح المستعدين لدفع أسعار مرتفعة.