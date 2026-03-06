خالد طلعت يثير الجدل بشأن إصابات كريم فؤاد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أصابات نجم الأهلي كريم فؤاد مع الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:قطع في الرباط الصليبي267يوماً،إصابة عضلية 24يوماً ،قطع في الرباط الصليبي الركبة اليمني 287يوماً.

وتابع :إصابة عضلية 34 يوما،جزع في الرباط الداخلي والصليبي 4 إلى 6 أسابيع.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.