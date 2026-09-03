سنعيدها للعصر الحجري.. وزير دفاع إسرائيل : إيران تعرف جيدا لماذا لا تهاجمنا

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس من أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل، فإن الجيش سيستهدف جميع البنية التحتية للنظام، "بما في ذلك البنية التحتية للطاقة".

وقال كاتس في نخب رأس السنة اليهودية مع موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية "إن هناك دلائل نراها تشير إلى أن الضغط الاقتصادي الشديد الذي تتعرض له إيران والخوف من انتفاضة وسقوط النظام قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات يائسة".

وأضاف وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إن هجوماً إيرانياً على إسرائيل سيحررنا من جميع القيود. سنضرب جميع البنى التحتية - بما في ذلك البنية التحتية للطاقة - وسنعيد إيران إلى العصر الحجري والظلام".

وأكد كاتس أن "إسرائيل مستعدة جيداً، دفاعياً وهجومياً، لكل الاحتمالات - والجيش الإسرائيلي جاهز لتنفيذ المهمة".

إيران تحذر من هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان

في سياق منفصل، حذرت إيران الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على سلسلة جبال في جنوب لبنان حيث يتحصن أفراد عسكريون إيرانيون إلى جانب مقاتلي حزب الله، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين مطلعين على الرسالة لوكالة رويترز.

وتسلط الرسالة الإيرانية، التي تم إيصالها الشهر الماضي، الضوء على استمرار مشاركة طهران المباشرة في القتال البري في جنوب لبنان واستعدادها للرد على الهجمات الإسرائيلية هناك مع دخول الحرب الإقليمية شهرها السابع.

وقال مسؤولون إن أكثر من اثني عشر عنصراً من الحرس الثوري تحصنوا في مرتفعات علي طاهر المحاصرة، حيث يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجماعة اللبنانية تمتلك مركز قيادة رئيسياً تحت الأرض.

بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، يمتلك حزب الله منشأة تحت الأرض "استراتيجية" أسفل التل، وهذا الموقع تحت الأرض هو "مركز الأعصاب" لفرع بدر الإقليمي التابع للجماعة اللبنانية.

وأعلن حزب الله في بيانات علنية سيطرته على التلة، وأنه سيتصدى لأي تقدم إسرائيلي. وقد أشار مسؤولوه إلى وجود "منشأة" هناك، لكنهم امتنعوا عن تقديم أي تفاصيل.