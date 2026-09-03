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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يتأخر تنسيق الدبلومات الفنية؟..أسباب وقواعد القبول بالجامعات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع بدء الاستعدادات لتنسيق طلاب الدبلومات الفنية، يثار تساؤل متكرر حول أسباب اختلاف قواعد التنسيق ومواعيده عن طلاب الثانوية العامة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للقبول وتأخر ظهور مرحلة تنسيق التعليم الفني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن طبيعة التعليم الفني تختلف عن الثانوية العامة من حيث الهدف الأساسي، وتعدد الشهادات والتخصصات ومصادر وصول النتائج، وهو ما ينعكس على آليات ومواعيد التنسيق.

التعليم الفني.. إعداد لسوق العمل أولًا

التعليم الفني

قال الدكتور أحمد الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مروة فهمي، إن التعليم الفني أُنشئ بالأساس لإعداد الطلاب لسوق العمل وتلبية احتياجاته، ولذلك تُعد الشهادة الفنية شهادة قائمة بذاتها.

وأوضح أن إتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفني للالتحاق بالجامعات تُعد مسارًا إضافيًا للطلاب المتميزين، وتقتصر على عدد من الكليات التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لتخصصات التعليم الفني المختلفة.

لماذا يوجد حد أدنى للقبول؟

وأشار الجيوشي إلى أن وضع حد أدنى للقبول الجامعي يأتي في إطار تنظيم عملية التنسيق، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التعليم الفني ليس انتقال جميع الطلاب إلى التعليم الجامعي، وإنما تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف أن استكمال الدراسة الجامعية يمثل فرصة وحقًا للطلاب المتميزين، ولذلك يتم وضع ضوابط وحدود للقبول بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار التعليمي.

التنسيق

اختلاف جوهري عن تنسيق الثانوية العامة

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق أن هناك فارقًا مهمًا بين الثانوية العامة والتعليم الفني فيما يتعلق بالنتائج والبيانات.

فالثانوية العامة تعتمد على شهادة موحدة تصدر عن وزارة التربية والتعليم، كما تصل نتائج الطلاب إلكترونيًا إلى منظومة التنسيق في صورة موحدة، بما يسمح ببدء إجراءات التنسيق بصورة مباشرة.

أما التعليم الفني، فيضم عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشهادات والتخصصات، كما تصل نتائجه وبيانات الطلاب من مصادر متعددة، وهو ما يتطلب وقتًا لاستكمال وتجميع البيانات قبل إدخالها إلى منظومة التنسيق.

لماذا يتأخر تنسيق الدبلومات الفنية؟

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

وردًا على التساؤلات بشأن وصول تنسيق التعليم الفني إلى المرحلة الثالثة بدلًا من بدء إجراءات التنسيق في وقت مبكر، أكد الجيوشي أن السبب الرئيسي يعود إلى طبيعة بيانات ونتائج طلاب التعليم الفني.

وأوضح أن نتائج التعليم الفني لا تصل إلى وزارة التعليم العالي في قاعدة بيانات موحدة، كما يحدث مع الثانوية العامة، وإنما تأتي من مصادر متعددة، لذلك يتعين الانتظار حتى تكتمل جميع النتائج والبيانات قبل بدء إجراءات التنسيق.

وأكد أن اختلاف توقيت تنسيق الدبلومات الفنية لا يرتبط بتفضيل مرحلة تعليمية على أخرى، وإنما يرجع إلى اختلاف طبيعة الشهادات وآلية تجميع النتائج وإعدادها للتنسيق.

الدبلومات الفنية الثانوية العامة التعليم الفني تنسيق التعليم الفني

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