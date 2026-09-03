يختلف عن الثانوية العامة.. د. أحمد الجيوشي يوضح أسباب تحديد الحد الأدنى للتعليم الفني

قال الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن تحديد الحد الأدنى للدبلومات الفنية يأتي من طبيعة تنسيق الدبلومات الفنية، الذي يختلف بعض الشيء عن تنسيق الثانوية العامة في عدد من الخصائص.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"،المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مروة فهمي، أن التعليم الفني في الأساس أُنشئ بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل وتلبية احتياجاته، وبالتالي فالشهادة الفنية هي شهادة قائمة بذاتها، أما إتاحة الفرصة للالتحاق بالجامعات، فهي تكون لعدد معين من الكليات، تحدده الجهات المختصة وفقًا لتخصصات التعليم الفني، وهي تخصصات كثيرة ومتنوعة جدًا.

وتابع: "نضع بعض الحدود؛ لأن ليس من المفترض أن يتجه جميع طلاب التعليم الفني إلى الجامعة، فليس هذا هو الهدف الأساسي من التعليم الفني، لكن هذه فرصة وحق للطلاب المتميزين منهم لاستكمال دراساتهم الجامعية، ولذلك نضع حدًا أدنى للقبول، وربما كان من المفترض أن يكون أعلى قليلًا، لكنه في النهاية يأتي في إطار تنظيم عملية التنسيق".

وأوضح أن هناك خاصية مهمة جدًا تميز التعليم الفني عن الثانوية العامة، فالثانوية العامة شهادة واحدة تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وتكون نتائجها إلكترونية، وتصل إلى الوزارة في صورة موحدة، ومن ثم تدخل مباشرة في منظومة التنسيق.

ولفت إلى أن التعليم الفني، فعلى العكس تمامًا، فهو يضم شهادات متعددة جدًا، وتصلنا النتائج من مصادر متعددة، وبالتالي نحتاج إلى بعض الوقت حتى نستكمل جميع النتائج وبياناتها، ولهذا يتأخر تنسيق التعليم الفني بعض الشيء.

وواصل: "هنا يتساءل البعض: لماذا يتأخر تنسيق التعليم الفني إلى المرحلة الثالثة، ولماذا لا يبدأ في مرحلة مبكرة مثل الثانوية العامة؟ والسبب هو أن نتائج التعليم الفني لا تصل إلينا في أسطوانة أو قاعدة بيانات واحدة، كما هو الحال مع الثانوية العامة، وإنما تأتي من مصادر متعددة، ولذلك ننتظر حتى نستكمل جميع النتائج".