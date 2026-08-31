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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2026.. الموعد والكليات وخطوات التسجيل إلكترونيا

تنسيق
تنسيق
محمد غالي

يترقب طلاب الشهادات الفنية الراغبون في استكمال دراستهم الجامعية تفاصيل اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2026 المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلاب لحجز الاختبارات، ضمن استعدادات تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2026 2027.

تنسيق

وتستقبل وزارة التعليم العالي طلبات تسجيل الطلاب لأداء اختبارات القدرات اعتبارا من السبت 29 أغسطس 2026 وحتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026، على أن تجرى الاختبارات داخل الكليات المعنية خلال الفترة من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى السبت 5 سبتمبر 2026، وفقا للمواعيد التي يحددها موقع التنسيق الإلكتروني لكل طالب.

الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات للدبلومات الفنية 2026

حددت وزارة التعليم العالي عددا من الكليات التي تنظم اختبارات قدرات لطلاب الشهادات الفنية، وتشمل كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في عدد من الجامعات.

وتضم قائمة كليات الفنون الجميلة تخصصي العمارة والفنون في جامعات العاصمة والإسكندرية والمنيا، إلى جانب كلية الفنون الجميلة تخصص الفنون بجامعة الأقصر.

وتشمل القائمة كليات الفنون التطبيقية في جامعات العاصمة وبنها وبني سويف ودمياط وطنطا ودمنهور.

ويعد اجتياز اختبار القدرات شرطا أساسيا للتقدم إلى هذه الكليات وفقا لقواعد القبول والتنسيق المعلنة من وزارة التعليم العالي.

موعد تسجيل اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2026

فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات أمام طلاب الشهادات الفنية بداية من السبت 29 أغسطس 2026، ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

ومن المقرر أن تبدأ الكليات المعنية في إجراء الاختبارات اعتبارا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وحتى السبت 5 سبتمبر 2026، وفقا للموعد ومكان الاختبار الذي يظهر للطالب بعد إتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم المقررة.

رابط تسجيل اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2026

يتم تسجيل رغبات أداء اختبارات القدرات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي ثم اختيار خدمة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

ويمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط الرسمي:

www.tansik.digital.gov.eg

ويستخدم طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل الدخول، بينما يستخدم طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية كود التنسيق والرقم السري.

تنسيق

خطوات حجز اختبارات قدرات الدبلومات الفنية

يجب على الطالب اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام عملية التسجيل وحجز موعد الاختبار، وتتمثل في الآتي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة، أو كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

التأكد من صحة البيانات الشخصية الظاهرة على الموقع، ومراجعة رقم الجلوس أو كود التنسيق واسم الطالب.

الاطلاع على قائمة اختبارات القدرات والكليات المتاحة للطالب.

التعرف على أماكن ومواعيد أداء الاختبارات.

اختيار نوع اختبار القدرات المطلوب أداؤه.

سداد قيمة الاختبار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

التأكد من إتمام عملية السداد بنجاح.

طباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن نوع الاختبار وموعد ومكان أدائه.

تنسيق

طرق سداد رسوم اختبارات القدرات

يشترط لحجز موعد اختبار القدرات سداد الرسوم المقررة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة فقط.

وتشمل وسائل السداد بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الائتمان ومنافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لن يتم الحصول على موعد لأداء الاختبار قبل إتمام عملية سداد الرسوم، كما لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد.

وبعد الانتهاء من عملية الدفع يستطيع الطالب طباعة إيصال يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالاختبار الذي اختاره، بما في ذلك الموعد ومكان أداء الاختبار.

ضوابط أداء اختبارات قدرات الدبلومات الفنية

يلتزم الطالب بأداء اختبار القدرات في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي أ المحدد له وفقا لقواعد التنسيق، ولا يسمح بأداء الاختبار خارج النطاق الجغرافي المقرر.

وتتولى الكليات المعنية تنظيم الاختبارات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوها مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، بعد التحقق من بياناتهم، حتى يتم الاعتماد عليها ضمن إجراءات توزيع الطلاب.

وشددت الوزارة على عدم الاعتداد بأي نتائج أخرى يتم تقديمها بعد إغلاق موقع التسجيل الإلكتروني.

هل يسمح بإعادة اختبار القدرات للدبلومات الفنية؟

تجرى اختبارات القدرات مرة واحدة فقط لكل نوع من أنواع القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب بإعادة الاختبار مرة أخرى سواء في الكلية نفسها أو في كلية أخرى.

ولا يتم الاعتداد بأي إفادات ورقية تمنحها الكليات للطلاب بشأن نتائج الاختبارات، حيث تعتمد نتيجة الاختبار المسجلة إلكترونيا على موقع التنسيق في إجراءات القبول والتوزيع.

تعليمات مهمة لطلاب الدبلومات الفنية

يتعين على الطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة قبل اعتماد الطلب.

كما يجب سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع المعتمدة، وطباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به، نظرا لاحتوائه على بيانات مهمة تتعلق بنوع الاختبار وموعد ومكان أدائه.

ويجب على الطالب التوجه إلى الكلية المحددة له في الموعد المقرر وأداء الاختبار داخل نطاق التوزيع الجغرافي أ، مع الالتزام بجميع التعليمات المنظمة للاختبارات.

دبلومه فنيه

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات وزارة التعليم العالي لتنظيم تنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2026 2027، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب المؤهلين للتقدم إلى الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات قبل استكمال إجراءات الترشيح والقبول.

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