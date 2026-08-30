89 طالبًا وطالبة يسجلون رغباتهم في ثاني أيام المرحلة الثالثة للتنسيق بمكتب جامعة قناة السويس

واصل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي 2026، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام إجراءات تسجيل الرغبات وتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال عملية التنسيق.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي خلال اليوم الثاني 89 طالبًا وطالبة، من بينهم 63 طالبًا من شعبة علمي علوم، و15 طالبًا من شعبة علمي رياضة، و11 طالبًا من الشعبة الأدبية.

وتُجرى أعمال المرحلة الثالثة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ الدكتور تامر شوقي عبد المنعم، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، والأستاذة الدكتورة دعاء حسني، نائب رئيس مكتب التنسيق.

وتستمر أعمال المرحلة الثالثة بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتضم المرحلة الثالثة الطلاب الناجحين في الدور الأول والحاصلين على نسبة 50% فأكثر، إلى جانب الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية، فيما يُتاح تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني عقب إعلان نتائجهم، وفقًا لما تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستطيع طلاب المرحلة الثالثة تسجيل 75 رغبة إلكترونية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع ترتيب الرغبات وفقًا للكليات والمعاهد المتاحة وقواعد القبول والتوزيع الجغرافي المعمول بها.

ويواصل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس تقديم خدماته للطلاب طوال فترة المرحلة الثالثة، من خلال توفير الإرشاد والمساعدة في تسجيل الرغبات والإجابة عن استفسارات الطلاب، بما يضمن إتمام إجراءات التنسيق بصورة دقيقة ومنظمة.