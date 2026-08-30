آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وكيفية تعديل الرغبات

تتواصل أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وسط متابعة مكثفة من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالتزامن مع بدء تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بحد أدنى 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال أجهزة الحاسب الآلي الشخصية، أو عبر معامل التنسيق المخصصة بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميا خلال الفترة المحددة للتسجيل، بما يضمن إتمام الإجراءات بسهولة وفقا للقواعد المنظمة لأعمال التنسيق.

بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

بدأ طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2026 تسجيل رغباتهم إلكترونيا اعتبارا من اليوم السبت، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستكمال إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم، إلى جانب الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

ويتعين على الطلاب استغلال فترة التسجيل المحددة وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، مع مراجعة الرغبات وترتيبها بدقة قبل تأكيد عملية التسجيل بشكل نهائي.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

حددت وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة، على أن يتم إغلاق باب التسجيل بعد انتهاء الفترة المحددة وفقا للجدول المعلن.

وتشمل المرحلة الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم والحد الأدنى المعلن، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وتتحدد الكليات والمعاهد التي يمكن للطلاب الاختيار من بينها وفقا للأماكن الشاغرة، والحدود الدنيا للقبول، وقواعد التوزيع الجغرافي، فضلا عن شروط الالتحاق الخاصة ببعض الكليات.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي، عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويحتاج الطالب إلى استخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص به للدخول إلى خدمة تسجيل الرغبات، ثم اختيار الكليات والمعاهد وترتيبها وفقا للقواعد المتاحة أمامه.

وينبغي التأكد من صحة البيانات المدخلة ومراجعة قائمة الرغبات بالكامل قبل الضغط على زر التأكيد، مع الاحتفاظ بنسخة من الرغبات بعد إتمام عملية التسجيل.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وكيفية تعديل الرغبات

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026

يمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، ثم اختيار خدمة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.

بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم تسجيل وترتيب الرغبات وفقا للكليات والمعاهد المتاحة أمامه، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وشروط القبول.

وفي الخطوة الأخيرة، يجب مراجعة جميع الرغبات والتأكد من ترتيبها بصورة صحيحة، ثم تأكيد التسجيل وحفظ أو طباعة نسخة من قائمة الرغبات للرجوع إليها عند الحاجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026 والكليات المتاحة

يهتم الطلاب حاليا بالتعرف على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026 والكليات والمعاهد المتوقع وجود أماكن بها، إلا أن الحدود النهائية للقبول لا يمكن تحديدها بصورة دقيقة قبل انتهاء تسجيل الرغبات وإجراء عملية التوزيع الإلكتروني.

وتختلف فرص القبول من طالب إلى آخر وفقا لمجموع درجات الثانوية العامة، وترتيب الرغبات، والأماكن المتاحة بكل كلية أو معهد، بالإضافة إلى قواعد التوزيع الجغرافي وشروط الالتحاق ببعض التخصصات.

لذلك يعتمد تحديد الترشيح النهائي على نتيجة التنسيق الإلكتروني وليس على المؤشرات أو التوقعات المتداولة قبل إعلان النتيجة الرسمية.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

لا يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة بصورة فورية عقب غلق باب تسجيل الرغبات، إذ ترتبط النتيجة النهائية باستكمال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2026.

ومن المنتظر أن يتيح مكتب التنسيق للطلاب الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم، ثم إجراء عملية التوزيع الإلكتروني وإعلان نتيجة الترشيحات بصورة شاملة لجميع الطلاب المستحقين للمرحلة.

وتضم النتيجة النهائية لطلاب المرحلة الثالثة طلاب الدور الأول الذين سجلوا رغباتهم، والطلاب الناجحين في الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وعلاقتها بالتنسيق

ترتبط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2026 باستكمال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يحتاج الطلاب الناجحون في الدور الثاني إلى تسجيل رغباتهم عقب إتاحة بياناتهم أمام مكتب التنسيق.

وتستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، تمهيدا لإعلان النتيجة وإتاحة بيانات الطلاب الناجحين لمكتب التنسيق، بما يسمح لهم بالمشاركة في إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد.

تنسيق الدبلومات الفنية 2026

وبالتزامن مع أعمال تنسيق الثانوية العامة، يترقب طلاب التعليم الفني الإعلان عن قواعد ومواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2026، والذي يشمل الحاصلين على الشهادات الفنية بمختلف التخصصات وفقا لقواعد القبول التي يحددها مكتب التنسيق.

وتختلف فرص القبول بحسب نوع الشهادة والتخصص ونظام الدراسة والمجموع، وتشمل عمليات البحث تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، إلى جانب تنسيق الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية والفندقية.

آخر موعد للتسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الدبلوم التجاري 2026

ويتابع طلاب الدبلوم التجاري تفاصيل تنسيق الدبلوم التجاري 2026 والكليات والمعاهد التي يمكن التقدم إليها، وفقا للحدود الدنيا وشروط القبول والأماكن المتاحة التي يعلنها مكتب التنسيق رسميا.

وتتحدد فرص كل طالب بناء على مجموعه ونوع الشهادة ونظام الدراسة، إلى جانب قواعد التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

دور مكتب تنسيق القبول بالجامعات

يتولى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد تنظيم إجراءات تسجيل الرغبات وترشيح الطلاب للكليات والمعاهد الحكومية، وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة للعام الجامعي 2026/2027.

وتؤكد وزارة التعليم العالي أهمية اعتماد الطلاب على موقع التنسيق الرسمي والبيانات الصادرة عن الوزارة، وعدم الانسياق وراء التوقعات أو المعلومات غير الرسمية المتعلقة بالحدود الدنيا أو نتائج الترشيح.

وتعد المرحلة الثالثة آخر مراحل تنسيق الثانوية العامة للطلاب المستحقين لها، وتتيح الفرصة أمام طلاب الدور الأول والمتخلفين عن المرحلتين السابقتين، على أن تستكمل إجراءاتها عقب ظهور نتيجة الدور الثاني وإتاحة تسجيل رغبات الطلاب الناجحين بها.