نيبال: آلاف المفقودين جراء الكارثة الأخيرة والدعم الدولي يعز جهود البحث

قال الدكتور باسانتا راج أديكاري، مدير مركز دراسات الكوارث في نيبال، إن جميع المساعدات التي تلقتها بلاده من الصين، إلى جانب المساعدات المقدمة من الدول المجاورة والدول الأخرى، ستسهم بصورة كبيرة في دعم جهود الاستجابة للكارثة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تداعيات الفيضان لا تقتصر على نيبال وحدها، وإنما تمتد إلى دول ومناطق أخرى، ما يجعل التعامل معه تحديًا إقليميًا يتطلب مزيدًا من التعاون والدعم الدولي.

وأشار أديكاري إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال في مرحلة البحث عن المفقودين، في ظل وجود آلاف الأشخاص الذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، مؤكدًا أن الدعم الدولي، ولا سيما المقدم من الصين، سيساعد بشكل كبير في تكثيف عمليات البحث والإنقاذ والوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو يتعذر الوصول إليهم.