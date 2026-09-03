معاكسة طالبة تتسبب في مشاجرة داخل محطة وقود بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بمحطة وقود بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول: (طالب) ، طرف ثان: (طالبة و طالب) .. جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الجيزة .

بمواجهتهم قرر الطرف الثانى أنه بتاريخ 29 أغسطس المنقضي قام الطرف الأول بمعاكسة الطالبة من الطرف الثانى ، حال تواجدهم داخل محطة وقود كائنة بدائرة القسم ، ولدى معاتبته حدثت بينهم مشادة تبادلوا خلالها التعدي بالسب وقام الأهالى بالفض بينهم وصرفهم دون تشاجرهم .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.