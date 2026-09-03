سنغافورة ترسل فريقا من ضباط الشرطة ومتخصصي الطب الشرعي إلى نيبال

أرسلت سنغافورة فريقا من ضباط الشرطة ومتخصصي الطب الشرعي إلى نيبال للمساعدة في جهود التعرف على جثث ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية التي وقعت الاسبوع الماضي بالبلاد وتسببت في مقتل وفقدان مئات الأشخاص.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم /الخميس/ - أن الفريق يتألف من 17 ضابطا من قوة شرطة سنغافورة وضابطين من قسم الطب الشرعي التابع لهيئة العلوم الصحية .. فيما من المقرر إرسال 14 ضابطا آخر في الأيام المقبلة.

على صعيد متصل .. ساهمت الحكومة السنغافورية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لحملة جمع التبرعات العامة التي أطلقها الصليب الأحمر السنغافوري والتي جمعت حوالي مليون دولار سنغافوري حتى الآن.

ولا يزال رجال الإنقاذ في نيبال يبحثون عن ناجين بعد مرور نحو أسبوع على الكارثة عبر عمليات الحفر والتنقيب والتفجير لإزالة الأنقاض، وتم انتشال أكثر من 1100 جثة فيما لا يزال نحو 4500 شخص في عداد المفقودين.