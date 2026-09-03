القبض على شخصين تشاجرا بأسلحة بيضاء داخل مقهى بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى على نجل شقيقه بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته حال تواجده بأحد المقاهى وعقب توجهه لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج قاموا بالتعدى عليه مرة أخرى داخل المستشفى بالإسماعيلية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (نجل شقيق القائم على النشر "طالب" مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر)، طرف ثان: (المشكو فى حقه "شقيق طليقة الأول" مصاب بجروح قطعية متفرقة")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات عائلية بينهما ، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب بأحد المقاهى بإستخدام أسلحة بيضاء "مما أدى إلى الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبين عدم صحة قيام المشكو فى حقه وآخرين بالتعدى على نجل شقيق القائم على النشر داخل إحدى المستشفيات ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب للنيل من المشكو فى حقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





