النيابة: جثتان مجهولتان من ضحايا حادث أتوبيس نويبع تحت تصرف التحقيقات

باشرت النيابة العامة بجنوب سيناء تحقيقاتها في حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا، بينهم 9 مواطنين أردنيين، إلى جانب إصابة عدد من الركاب، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه والمسؤوليات المرتبطة به.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث، وأجرت المعاينة اللازمة لمكان الواقعة، كما استمعت إلى أقوال 18 مصابًا داخل مستشفيات شرم الشيخ الدولي، ومجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، ومستشفى سانت كاترين، بينما تعذر سؤال باقي المصابين بسبب حالتهم الصحية.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثامين 20 من المتوفين، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، من بينهم 11 مواطنًا مصريًا و9 مواطنين أردنيين، فيما لا تزال جثتان مجهولتا الهوية، ولم يتم التعرف إلى صاحبيهما حتى الآن.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة، وسماع أقوال باقي المصابين والشهود، إلى جانب استكمال أعمال الفحص والمعاينة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه .