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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامي سامح الدهشان كبير معدي قناه النيل للرياضة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينعى الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الزميل سامح الدهشان كبير معدين بقناه النيل للرياضة الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين: إن الفقيد كان دمث الخلق ويحظى باحترام كل زملائه في العمل. 

وأكد نقيب الإعلاميين أن الإعلامي الفقيد سامح الدهشان بدأ مسيرته في قناة النيل للرياضة (نايل سبورت)عام 1999.

وأعد العديد من البرامج الرياضية وتميز بالتعليق على مباريات كرة السلة ثم هاجر إلى سلطنة عمان ومن خلال النجاحات التي حققها في الكثير من التغطيات والفعاليات الرياضية.

اختير خبيراً إعلامياً ومعلقاً في القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان، ثم عين مستشاراً إعلامياً للجنة الأولمبية العمانية في عام 2017 وذلك حرصا من اللجنة الاولمبية العمانية علي دعم تواصلها المجتمعي مع وسائل الإعلام داخليا وخارجيا وتعريف المجتمع بثقافة العمل الرياضي الاوليمبي.

 ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

نقيب الإعلاميين وفاة الاعلامي النيل للرياضه صراع مع المرض

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