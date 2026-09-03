الصين تدعم مجال الأرصاد الجوية لعمليات الإنقاذ والإغاثة في نيبال

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الصينية، أن الصين تقدم لنيبال خدمات مراقبة الطقس والتنبؤ به والإنذار المبكر وتقييم التأثير منذ أن ضرب انهيار طيني شديد معبر قييرونغ-راسووا الحدودي بين الصين ونيبال.

وقال المتحدث باسم الهيئة وانغ يا وي في مؤتمر صحفي إن الهيئة عقدت عبر دائرة الفيديو مشاورات حول الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية النيبالية فور وقوع الكارثة، وقدمت بنشاط دعما في مجال الأرصاد الجوية لعمليات الإنقاذ والإغاثة في نيبال.

وأضاف وانغ أن سلطات الأرصاد الجوية ستبذل قصارى جهودها لضمان تقديم خدمات شاملة في مجال الأرصاد الجوية وتعزيز التعاون الدولي مع نيبال لدعم استجابة الأخيرة للطوارئ وإدارة الكوارث.