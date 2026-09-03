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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تليفزيون "بريكس": روسيا تسعى لتعزيز دور الصناعات الإبداعية في دعم النمو الاقتصادي

تليفزيون "بريكس": روسيا تسعى لتعزيز دور الصناعات الإبداعية في دعم النمو الاقتصادي
تليفزيون "بريكس": روسيا تسعى لتعزيز دور الصناعات الإبداعية في دعم النمو الاقتصادي
أ ش أ

 سلطت شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية الضوء على مساعي روسيا لتعزيز دور قطاع الصناعات الإبداعية في دعم النمو الاقتصادي، عبر رفع حصته من 4.2% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أوضحت مديرة إدارة تنمية المجال الاجتماعي وقطاع المنظمات غير الربحية في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أناستاسيا زولوتوخينا - خلال جلسة عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2026 المقام في مدينة فلاديفوستوك - أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على إطلاق أدوات جديدة لدعم القطاع، تشمل آليات تعزيز الصادرات، وصناديق الأوقاف، والأصول المالية الرقمية التي يمكن للمنظمات غير الربحية العاملة في الصناعات الإبداعية الاستفادة منها.

ولفتت زولوتوخينا إلى أن الجمع بين الصناعات الإبداعية وأدوات رأس المال طويلة الأجل، كالأوقاف والأصول المالية الرقمية وآليات التصدير، من شأنه أن يدعم الانتقال من التمويل قصير الأجل للمبادرات الفردية إلى الاستثمار المنهجي في النظم البيئية الإقليمية المستدامة.

وفي إطار دعم تعزيز الشركات الإبداعية في الأسواق الخارجية، تعتمد روسيا على كتالوجات تصدير للمنتجات المحلية تستهدف المستهلكين والشركاء في دول منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقد حظيت هذه الكتالوجات بتقييمات إيجابية من الخبراء، ويجري حاليا دراسة مقترح لإنشاء كتالوج متخصص للمنتجات الإبداعية من الشرق الأقصى الروسي، وقد تم اختيار سبعين شركة إبداعية واعدة من المنطقة للمشاركة في هذه المبادرة.

شبكة تليفزيون بريكس الدولية قطاع الصناعات دعم النمو الاقتصادي مديرة إدارة تنمية المجال الاجتماعي قطاع المنظمات غير الربحية

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