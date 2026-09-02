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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء القطري يبحث مع نظيره اللبناني ووزير الخارجية التركي خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار بالمنطقة

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
أ ش أ

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية - في بيانين منفصلين - أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث مع رئيس الوزراء اللبناني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - خلال اتصاله بوزير الخارجية التركي - علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن - خلال الاتصالين - دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء القطري رئيس الوزراء اللبناني التركي

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