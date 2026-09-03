أول رئيس أمريكي حي يظهر على عُملة منذ قرن .. طرح دولار يحمل صورة ترامب

أصدرت دار سكّ العملة الأمريكية عملة خاصة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأول رئيس أمريكي حي يظهر على عُملة منذ قرن، احتفالًا بالذكرى الـ250 للولايات المتحدة.

ووفق تقارير إعلامية أمريكية ، تحمل العملة كلمتي LIBERTY وIN GOD WE TRUST، حيث طرحت بسعر: 61 دولارًا للفة تضم 25 عملة و سعر 154.50 دولارًا لكيس يضم 100 عملة.

وتشير التقارير الأمريكية إلى أنه وخلال ساعات من طرحها، أصبحت العملات غير متوفرة حاليًا على موقع دار السك.

ورغم لونها الذهبي، إلا أن العملة تتكون من 88.5% نحاس، إلى جانب الزنك والمنجنيز والنيكل.

جدير بالذكر فإن القوانين الأمريكية تحظر صور الأشخاص الأحياء على الأوراق النقدية، بينما تختلف القواعد المتعلقة بالعملات المعدنية.

وسبق أن ظهر رئيس أمريكي حي على عملة؛ إذ حملت عملة نصف دولار عام 1926 صورة الرئيس كالفن كوليدج.