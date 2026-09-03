سرا .. ترامب يناقش أمرا مهما مع مساعديه بشأن مستقبل الحرب مع إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤوليين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث سراً مع كبار مساعديه مسألة إعلان انتهاء الحرب مع إيران.

ويرى الرئيس الأمريكي "ترامب" أن استمرار الضغط الاقتصادي قد يجبر طهران في نهاية المطاف على تفكيك برنامجها النووي أو يؤدي إلى انهيار النظام وذلك بحسب ماصرح به المسؤولين أنفسهم.

وفي وقت لاحق ، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كتب ترامب قائلا : "يعجبني وضعنا الحالي أكثر بكثير، إذ نمتلك سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، بينما ينهار اقتصادهم تماماً".

وجدير بالذكر ، فإن واشنطن تحتفظ حالياً بنحو 50 ألف جندي في المنطقة، إلى جانب 19 سفينة حربية وأسراب من الطائرات المقاتلة ووحدات للدفاع الجوي وقوات مظلية.

وأشارت مصادر إلى أن هذا الوجود العسكري يهدف إلى الحفاظ على خيارات الرئيس دونالد ترامب، بحيث يمكنه الاختيار بين مواصلة الضغط الاقتصادي، أو شن عمليات عسكرية محدودة، أو اللجوء إلى تصعيد أوسع نطاقاً.