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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في اتصال هاتفي.. ترامب وبن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين الإمارات وأمريكا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

بحث كلا من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيز العلاقات بينهما.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للتعامل معها.

وفي وقت لاحق ، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، مع رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

و استعرض الجانبان اليوم، خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف شراكتهما الاستراتيجية بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.

ترامب محمد بن زايد الإمارات أمريكا

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