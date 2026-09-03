سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شخصان بسرقة دراجة نارية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة الإبراهيمية من نجل شقيق صاحب الحساب (مزارع – مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة المركز) ،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإرتكابهم عدد (10) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.