القاهرة السينمائي ومجموعة الصين للإعلام يوقعان مذكرة تفاهم لتعميق التعاون

قام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتبادل نسخ مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال السينما بين المهرجان ومجموعة الصين للإعلام (CMG)، وذلك على هامش الاحتفالية الكبرى التي أقامتها مجموعة الصين للإعلام في القاهرة بمناسبة مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.



وقد مثل مهرجان القاهرة في تبادل مذكرة التفاهم الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، فيما مثل مجموعة الصين للإعلام تساي جون (Cai Jun)، مدير المكتب العام لمجموعة الصين للإعلام. وذلك خلال الاحتفالية التي شهدت حضور أكثر من مائة شخصية من القيادات والشخصيات البارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والفنية من مصر والصين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على تعميق التعاون والتبادل في مجال السينما، وتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعبين المصري والصيني، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الثقافي والفني.



وتنص مذكرة التفاهم على مواصلة التعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومجموعة الصين للإعلام، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للتبادل السينمائي بصورة منتظمة، إلى جانب ترشيح الأفلام وصناع السينما والمهنيين للمشاركة في مهرجانات وفعاليات كل من الجانبين.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم برامج للتدريب وتبادل الخبرات للعاملين في قطاعي السينما والتليفزيون، وتبادل المعلومات بشأن أحدث التطورات في تكنولوجيا السينما والتليفزيون، بما يتيح للمهنيين في البلدين الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة وتعزيز التواصل بين صناع السينما.



وتشجع المذكرة كذلك تنظيم عروض سينمائية، ومشاركة شركات ومؤسسات صناعة السينما المصرية والصينية في الفعاليات التي ينظمها كل طرف، فضلا عن تشجيع تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، على أن يتم الاتفاق على تفاصيل كل مشروع بصورة مستقلة بين الجانبين.



كما شهدت الاحتفالية إطلاق فعالية «ريل تشاينا» (Reel China) في مصر، وهي مبادرة لعرض الأفلام الصينية والترويج لها، وشارك الناقد محمد سيد عبد الرحيم، ممثلًا لمهرجان القاهرة الدولي في إطلاق الفعالية، إلى جانب الممثلين المصريين عمر شريف وشريف صبحي، في مشهد عكس الطابع المشترك للتعاون السينمائي بين مصر والصين.



وتأتي «ريل تشاينا» في إطار توسيع مساحة التعارف بين الجمهور المصري والسينما الصينية، من خلال إتاحة مجموعة من الأفلام الصينية للجمهور في مصر، بما يفتح مجالا للتعرف إلى تجارب واتجاهات مختلفة في صناعة السينما الصينية، ويدعم التبادل الثقافي والسينمائي بين البلدين.

شهدت الاحتفالية كذلك إطلاق عرض خاص لفيلم «القصة التي وجدتها في الصين» (The Story I Found in China)، وهو عمل وثائقي من إنتاج شبكة CGTN التابعة لمجموعة الصين للإعلام، يقوم الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدور مقدم العمل والمراقب خلال رحلته في الصين.

ويرصد الفيلم من خلال رحلة فهمي عددًا من القصص والتجارب الإنسانية لشخصيات صينية عادية، إذ يلتقي بتسعة أشخاص من خلفيات مختلفة، ويتعرف من خلالهم إلى جوانب متعددة من الحياة والمجتمع الصيني. وقد قدمت CGTN العمل بوصفه رحلة لاكتشاف الصين من خلال الناس وقصصهم وتجاربهم اليومية، فيما أعلنت خلال الاحتفالية أن الفيلم سيعرض على التليفزيون المصري.



ويأتي الفيلم في سياق التعاون المتنامي بين مجموعة الصين للإعلام ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي شهد خلال العام الجاري عددا من اللقاءات والمبادرات الهادفة إلى توسيع الشراكة بين الجانبين. وكان الفنان حسين فهمي قد عقد في أبريل الماضي جلسة عمل مع فان يون، نائب رئيس التحرير في مجموعة الصين للإعلام ورئيس تحرير شبكة CGTN، لبحث إقامة شراكة إعلامية توفر تغطية دولية موسعة لفعاليات مهرجان القاهرة عبر منصات وشاشات الشبكة الصينية، إلى جانب تسهيل مهمة الوفود الإعلامية والمراسلين الصينيين خلال فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان.



كما شهد شهر أبريل مشاركة حسين فهمي في فعاليات «كرنفال ثقافة السينما في دلتا نهر يانغتسي 2026» بمدينة نينغبو الصينية، حيث كرمه شين هايشيونغ، رئيس مجموعة الصين للإعلام، في خطوة عكست تطور العلاقات بين مهرجان القاهرة والمؤسسات السينمائية والإعلامية الصينية، وسبقتها وتلتها مباحثات حول تطوير فرص التبادل الثقافي والإنتاج المشترك وفتح أسواق جديدة أمام السينما المصرية والعربية في آسيا.

