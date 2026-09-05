انطلاق امتحانات الطلاب العائدين من الخارج بالأزهر..تصحيح فوري لسرعة إعلان النتائج

انطلقت اليوم امتحانات الطلاب المصريين العائدين من الخارج، من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد استيفاء الإجراءات ومراجعة المستندات الخاصة بالطلاب.

امتحانات الطلاب المصريين العائدين من الخارج

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الطلاب العائدين من الخارج تأتي في إطار حرص الأزهر على تيسير إجراءات التحاق أبنائه العائدين من الخارج بالمعاهد الأزهرية، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مشيرًا إلى أن القطاع يتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، مع العمل على إنجاز أعمال التصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت، بما يضمن تسكين الطلاب بالمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد.

من جانبه، قال الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، إن الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين تقوم بعقد الامتحانات لأبناء العائدين من الخارج، إلى جانب مراجعة الملفات والتأكد من صحة المستندات المقدمة.

وأضاف الشيخ أبو عريضة أن العمل يسير على قدم وساق، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أن تصحيح جميع أوراق الامتحانات يتم بصورة يومية، حتى يتسنى إعلان النتائج في أسرع وقت وإرسالها إلى المناطق والمعاهد، لسرعة تسكين الطلاب بالمعاهد قبل بداية العام الدراسي.