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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيرته اليمنية ويبحث سبل دعم الاستقرار في اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات المصرية اليمنية وسبل البناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين لتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً مساندة مصر لكل ما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. وشدد على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية من خلال الحوار والحلول السياسية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحفظ مقدرات الدولة.

وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي العلاقات المصرية اليمنية الشعب اليمني الشقيق الممرات البحرية باب المندب

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