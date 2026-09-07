كيف ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على نائب ترامب حول مسألة الحرب

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين، على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، التي نفى فيها وصف الصراع الإيراني بـ"الحرب".

وكان فانس قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه لا يعتبر الولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران.

وقال فانس للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لا أعتبرها حربًا. لا يوجد إطلاق نار فعلي في الوقت الراهن".

وردّ بقائي يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، قائلاً إن الصراع ليس حربًا، بل "عدوان عسكري سافر على السيادة الوطنية الإيرانية ووحدة أراضيها".

ومع ذلك، أشار بقائي إلى أن وفدًا قطريًا زار إيران يوم الأحد للمساعدة في تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد جديد في حدة التوتر.

ويستمر تبادل إطلاق النار بين البلدين في مضيق هرمز ومحيطه في وقتٍ تعثرت فيه المفاوضات بين الدولتين بسبب تنافسهما على السيطرة على مضيق هرمز، الذي يحمل عادةً حوالي خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي سياق منفصل، حذر بقائي من أن إيران سترد بالمثل إذا ما أصدرت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قراراً ضدها.

وأضاف أن الدول الأوروبية التي تسعى إلى إصدار قرار من الأمم المتحدة ضد إيران "غير عقلانية"، إذ إن الحرب مع الولايات المتحدة جعلت الوصول إلى المنشآت النووية أمراً مستحيلاً.