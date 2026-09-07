بعد ثوران بركان "أناك كراكاتاو". سنغافورة تنصح رعاياها في إندونيسيا بتقليل تحركاتهم

نصحت السفارة السنغافورية في جاكرتا، اليوم الاثنين رعاياها المقيمين في إندونيسيا بمواصلة متابعة آخر التحديثات الصادرة عن السلطات الإندونيسية، بما في ذلك مركز علوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية الإندونيسي، حول الاضطرابات الناجمة عن ثوران بركان جبل "أناك كراكاتاو".

وبدأ البركان في الثوران منذ يوم الجمعة الماضية، ويؤثر الرماد البركاني على عدة مناطق في البلاد وقد تسبب في تعطيل عمليات الطيران في مطار "سوكارنو هاتا" الدولي بالعاصمة جاكرتا وفي مطارات آخرى.

وأوضحت السفارة - في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - أن الوضع لا يزال "مضطربا" وقد تحدث المزيد من الاضطرابات في الرحلات الجوية، داعية رعاياها إلى تغليب سلامتهم والإقلال من الأنشطة الخارجية والبقاء في الداخل متى أمكن ذلك، ومتابعة الأخبار المحلية والمصادر الحكومية الإندونيسية الرسمية لمعرفة آخر المستجدات، واتباع نصائح السلطات المحلية.

كما حثت السفارة المواطنين السنغافوريين، الذين تأثرت خطط سفرهم، على التواصل مع شركات الطيران لمعرفة أي تحديثات بشأن إلغاء الرحلات أو تأجيلها أو أي ترتيبات بديلة؛ لافتة إلى احتمالية حدوث تغييرات في عمليات الطيران في غضون وقت قصير.

ونصحت المسافرين بالتواصل مع مقدمي خدمات تأمين السفر لفهم تغطيتهم وخيارات المساعدة المتاحة أو المطالبات الناجمة عن أي اضطرابات.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 270 ألف شخص تأثروا بسبب تأجيل أو تغيير مسار أو إلغاء نحو 2300 رحلة جوية؛ وذلك وفقا لما أفادت به وزارة النقل الإندونيسية اليوم الاثنين.

كانت الخطوط الجوية السنغافورية وشركة "سكوت" السنغافورية للطيران من بين شركات الطيران التي ألغت رحلات جوية بين سنغافورة وجاكرتا.