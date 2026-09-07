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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الإمارات يبدأ زيارة إلى ألمانيا الأربعاء القادم

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
هاجر رزق

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد غدٍ الأربعاء التاسع من شهر سبتمبر الجاري، زيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويبحث رئيس الإمارات خلال الزيارة مع  الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية و فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.

كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ألمانيا الزيارة فريدريش

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