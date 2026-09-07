رئيس الإمارات يبدأ زيارة إلى ألمانيا الأربعاء القادم

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعد غدٍ الأربعاء التاسع من شهر سبتمبر الجاري، زيارة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويبحث رئيس الإمارات خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية و فريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.

كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.