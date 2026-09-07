أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تصعيد هرمز وتداعياته على الملاحة الدولية

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، هاتفيًا، مع رئيس وزراء المملكة المتحدة آندي بيرنهام، اليوم الإثنين، مستجدات التصعيد الأخير في مضيق هرمز وانعكاساته على المنطقة وحركة الملاحة البحرية الدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

كما تناول الاتصال تداعيات التصعيد في مضيق هرمز على أمن واستقرار المنطقة وحركة الملاحة البحرية الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية خفض حدة التوتر، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.