عون وبن زايد يبحثان التطورات الأمنية في جنوب لبنان وتعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم /الأثنين/ ، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب، إضافة إلى عدد من المسائل التي تهم البلدين.

وأعرب الرئيس عون عن شكره للشيخ محمد بن زايد على الاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات العربية المتحدة باحتياجات لبنان على مختلف الأصعدة، وعلى الدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

واعتبر عون أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى لبنان، واللقاءات المثمرة التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الأعمال، إلى جانب الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي، تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتؤسس لمزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كافة.