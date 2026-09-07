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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد حادثة حافلة المعتمرين المصريين.. آخر التطورات وحالة المصابين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تطور جديد بشأن حادث حافلة المعتمرين المصريين بمكة المكرمة، كشفت الجهات المعنية آخر المستجدات المتعلقة بالحالات المصابة، بالتزامن مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة أوضاعهم، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتوفين والتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

وتأتي هذه التطورات وسط متابعة مستمرة من الجانب المصري لأوضاع المعتمرين الذين تعرضوا للحادث، والاطمئنان على حالتهم الصحية، مع استمرار التنسيق بين اللجان المصرية والشركة المنظمة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

25 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج

وقال مختار آدم، رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة، إن 25 مصابًا من معتمري الحادث لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات، موضحًا أن من بينهم 7 حالات موجودة في أقسام العناية المركزة.

وأضاف أن حالات العناية المركزة موزعة على 3 مستشفيات، بينما يخضع 18 مصابًا آخرين للعلاج، مؤكدًا أن الحالة العامة للمصابين مطمئنة.

وأشار إلى أن الفرق المعنية تواصل متابعة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، مع استمرار تقديم الرعاية والدعم اللازمين لهم خلال فترة تلقي العلاج.

21 مصابًا غادروا المستشفيات

وأوضح مختار آدم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن 21 مصابًا تمكنوا من مغادرة المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف أن المصابين الذين غادروا المستشفيات موجودون حاليًا في فندق إقامتهم بمنطقة المسفلة، لافتًا إلى أنهم قادرون على استكمال برنامج العمرة الخاص بهم.

وأكد استمرار تقديم الدعم والرعاية للمصابين الذين غادروا المستشفيات، مع متابعتهم بشكل مستمر من جانب لجان وزارة السياحة والآثار والشركة المنظمة للرحلة.

متابعة مستمرة للمصابين

وشدد رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة على استمرار متابعة جميع الحالات المصابة، سواء الموجودة داخل المستشفيات أو التي غادرتها بعد تحسن حالتها.

وتعمل اللجان المعنية على تقديم المساعدة للمصابين ومتابعة احتياجاتهم، إلى جانب التنسيق مع الشركة المنظمة لضمان حصول المعتمرين على الرعاية والدعم اللازمين خلال الفترة الحالية.

دفن جثماني المتوفين في السعودية

وفيما يتعلق بالمتوفين في الحادث، أوضح مختار آدم أن تصاريح دفن الجثمانين صدرت بالتنسيق مع القنصلية المصرية والجهات السعودية المختصة.

وأشار إلى أنه تم بالفعل دفن الجثمانين في الأراضي السعودية، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية.

التحقيقات تكشف ملابسات الحادث

وأكد أن التحقيقات الخاصة بالحادث تتولاها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى انقلاب الحافلة عقب اصطدامها بسيارة أخرى.

وأوضح أن هذه المعلومات تعد معطيات أولية، بينما يظل التقرير النهائي للجهات المختصة هو الفيصل في تحديد ملابسات الحادث بشكل كامل وأسباب وقوعه.

حالة المصابين العامة مطمئنة

وأكد مختار آدم أن الحالة العامة للمصابين مطمئنة، مع استمرار خضوع الحالات الموجودة في المستشفيات للرعاية الطبية، ومن بينهم 7 حالات في العناية المركزة موزعة على 3 مستشفيات.

وزارة السياحة والآثار لجنة وزارة السياحة والآثار أوضاع المعتمرين

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