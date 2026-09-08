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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمرة الثانية.. محافظ أسيوط يوافق على فتح 14 قاعة جديدة لرياض الأطفال

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

وافق اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على فتح 14 قاعة جديدة لمرحلة رياض الأطفال "KG1" بالمدارس الرسمية لغات والخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للعام الدراسي 2026 - 2027، وذلك للمرة الثانية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للأطفال فوق الخمس سنوات من المتقدمين للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.

جاء ذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، برئاسة وكيل التربية والتعليم، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير التعليم العام ، وحنان ناجى موجه عام رياض الأطفال، وايهاب عثمان مدير إدارة التعليم الخاص والمهندسة ايمان عبده لبيب والمهندسة منى حسان بهيئة الابنية التعليمية .

وأكد اللواء محمد علوان، أن الموافقة على فتح القاعات الجديدة للمرة الثانية، تأتي في إطار حرص المحافظة على إتاحة أكبر عدد ممكن من الأماكن أمام الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلًا عن التعامل مع زيادة أعداد المتقدمين، والعمل على خفض الكثافات داخل الفصول، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية امنة وجاذبة للأطفال.

وأوضح محافظ أسيوط، أن القاعات الجديدة تشمل المدارس الخاصة العربي واللغات والمدارس الرسمية لغات، وتمثل أحد الحلول العملية لاستيعاب الأطفال المتقدمين، خاصة من تجاوزوا سن الخامسة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية للاستفادة من الإمكانات المتاحة والتوسع في الخدمات التعليمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم ودعم مرحلة الطفولة المبكرة .

من جانبه، وجه أحمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم، الشكر لمحافظ اسيوط على دعمه المستمر لقطاع التعليم بالمحافظة وموافقته على فتح قاعات جديدة لرياض الاطفال.

ولفت إلى أن اللجنة قامت بدراسة أعداد الأطفال المتقدمين وأماكن الكثافات وتوزيعها على المدارس المختلفة، وانتهت إلى التوصية بفتح 14 قاعة جديدة، لاستيعاب عدد 700 طفل فوق الخمس سنوات من المتقدمين بالمدارس الرسمية لغات والخاصة العربي واللغات بالمستوى الاول (kg1) بنفس المعايير والضوابط المنصوص عليها.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد وافق في وقت سابق على فتح 41 قاعة جديدة لرياض الاطفال مدارس العربي واللغات والرسمية لغات والخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبعد فحص الطلبات المقدمة من الممثل القانونى لبعض المدارس الخاصة وطلبات بعض المدارس الرسمية تم موافقة الوزير المحافظ للمرة الثانية على فتح 14 قاعة جديدة (عربى ولغات) ببعض المدارس على مستوى المحافظة لاستيعاب أكبر عدد من ابنائنا الاطفال بمرحلة رياض الاطفال.

أسيوط قاعة جديدة مرحلة رياض الأطفال رياض الأطفال مديرية التربية والتعليم هيئة الأبنية التعليمية

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