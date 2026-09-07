محافظ أسيوط: إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

أعلن محافظ أسيوط اللواء محمد علوان، إزالة 43 حالة تعد ومخالفة على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات، التي انطلقت في 29 أغسطس الماضي وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح محافظ أسيوط -حسب بيان عن المحافظة اليوم الاثنين- أن الحملات المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعد ومخالفة على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء، تضمنت إزالة 28 حالة تعد على متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 1315 مترا مربعا من المباني، بالإضافة إلى فدان و21 قيراطا و12 سهما من الأراضي الزراعية، فضلاً عن إزالة 15 حالة تعد على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراطا و6 أسهم.

وأشار إلى أن حملات الإزالة تأتي ضمن التعامل الفوري والحاسم مع التعديات والمخالفات، وعدم السماح باستمرارها أو تفاقمها، مؤكداً ضرورة رصد المخالفات والتعامل معها في المهد، مع مواصلة المتابعة الميدانية للمواقع التي تمت إزالة التعديات منها، لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة باعتبارها ثروة قومية وأحد أهم مقدرات الدولة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، بما يسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدف من أعمال الموجة الـ30، والتصدي لأي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لأعمال البناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها، من خلال الخط الساخن 114، أو غرفة العمليات المركزية على الرقمين (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.