«الزراعة» تعزز الرقابة على الغذاء.. اعتماد دولي جديد لمعمل أسيوط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية عن نجاح معمل أسيوط الفرعي في اجتياز كافة إجراءات تجديد الاعتماد وتوسيعه من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأوضحت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن الاعتماد شمل تجديد 7 اختبارات متخصصة قائمة، إلى جانب إضافة اختبار جديد في مجال صحة الأغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الاختبارات المعتمدة دولياً بالمعمل إلى 8 اختبارات متخصصة في مجالات فحص الأغذية ومنتجات الألبان.

وأضافت عيد أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا للاعتماد الأول الذي حصل عليه المعمل عام 2018، مما يؤكد الالتزام المستمر لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بتطوير كفاءة الفحوصات المعملية وضمان سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وتوفير خدمات دقيقة وموثوقة للمربين والمنتجين والجهات الرقابية في محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأكدت مدير المعمل أن هذا النجاح يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار إستراتيجية الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة وتداول الغذاء الآمن والمطابق للمواصفات القياسية، كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لإدارة وفريق العمل بمعمل أسيوط، مشيدة بجهودهم المتواصلة والتزامهم الدقيق بتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية لتحقيق هذا الإنجاز.