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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 ويعقد قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمطار العلمين الدولي، النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ٢٠٢٦. كما يستقبل السيد الرئيس كلاً من الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، الذي يشارك في فعاليات المعرض، والسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان. 

ومن المقرر أن يعقد  الرئيس لقاءً ثنائياً مع كل من الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، وذلك فضلاً عن عقد اجتماع قمة يجمع قادة الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص، وذلك لمناقشة مختلف أوجه التعاون بين الدول الثلاث، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي معرض العلمين الدولي للطيران الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء

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